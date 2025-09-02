  • Спортс
  Гюндоган перешел из «Ман Сити» в «Галатасарай» бесплатно. Зарплата хавбека – 4,5 млн евро в год чистыми
51

Гюндоган перешел из «Ман Сити» в «Галатасарай» бесплатно. Зарплата хавбека – 4,5 млн евро в год чистыми

Илкай Гюндоган перешел в «Галатасарай» из «Манчестер Сити».

34-летний немецкий полузащитник и турецкий клуб заключили контракт до лета 2027 года.

«Галатасарай» сообщил, что «Сити» отпустил Илкая бесплатно. В Турции Гюндоган будет получать 4,5 миллиона евро в год чистыми.

Гюндоган за два периода в составе «горожан» (2016-2023, 2024-2025) выиграл 14 трофеев, включая 5 титулов в АПЛ и Лигу чемпионов.

Он сыграл за клуб 358 матчей во всех турнирах и забил 65 голов. Подробная статистика игрока – здесь.

Фото: x.com/GalatasaraySK

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Галатасарая» в X
