Гюндоган перешел из «Ман Сити» в «Галатасарай» бесплатно. Зарплата хавбека – 4,5 млн евро в год чистыми

Илкай Гюндоган перешел в «Галатасарай» из «Манчестер Сити».

34-летний немецкий полузащитник и турецкий клуб заключили контракт до лета 2027 года.

«Галатасарай » сообщил, что «Сити » отпустил Илкая бесплатно. В Турции Гюндоган будет получать 4,5 миллиона евро в год чистыми.

Гюндоган за два периода в составе «горожан» (2016-2023, 2024-2025) выиграл 14 трофеев, включая 5 титулов в АПЛ и Лигу чемпионов.

Он сыграл за клуб 358 матчей во всех турнирах и забил 65 голов. Подробная статистика игрока – здесь .

Фото: x.com/GalatasaraySK