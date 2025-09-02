  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владислав Радимов: «Не радует вызывающее поведение Талалаева. Победителей не судят, но выглядит это хуже, чем если бы он остался адекватным персонажем, как Мусаев, Семак и Челестини»
Владислав Радимов: «Не радует вызывающее поведение Талалаева. Победителей не судят, но выглядит это хуже, чем если бы он остался адекватным персонажем, как Мусаев, Семак и Челестини»

Владислав Радимов назвал поведение Андрея Талалаева вызывающим.

«Балтика» – молодцы, но единственное, что не радует вообще в этой истории – это вызывающее поведение Талалаева. 

Работа Талалаева как тренера – на 5 баллов, команду создал шикарно – играют, выполняют. А с другой стороны – выступления Талалаева, ругань с Тедеевым, все эти высказывания…

Если это идет от того, что ты сам человек такой, или что-то у тебя происходит с внутренней историей, это окей. А если это происходит прямо пропорционально успехам команды, и чем больше ты выигрываешь, ты еще больше начинаешь разговаривать и выпячивать себя, то я боюсь представить, что будет дальше, если он будет на первом месте.

Естественно, победителей не судят в таких ситуациях, и у меня с Талалаевым нормальные отношения, но выглядит это гораздо хуже, чем если бы Талалаев остался нормальным, адекватным персонажем, такими как Мусаев, Семак и Челестини, например», – заявил бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА.

«Я очень плохой, честно». Талалаев постоянно в конфликтах – почему?

Главная проблема Андрея Талалаева

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
