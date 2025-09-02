  • Спортс
  Джейми Каррагер: «Превращение «Ливерпуля» в Галактикос в АПЛ завершилось. Клуб стал похож на «Реал» при Пересе, «Барселону» на пике могущества»
197

Джейми Каррагер назвал «Ливерпуль» новыми Галактикос.

«Превращение «Ливерпуля» в Галактикос в АПЛ завершилось после рекордного для АПЛ трансфера Александера Исака.

Карта андердога, которую Юрген Клопп эффективно разыграл в ходе своей работы, утратила актуальность.

«Ливерпуль» теперь больше напоминает расцвет 1970-х и 80-х, когда команда была самой привлекательной, а клуб – самым успешным в стране.

Клопп однажды сказал, что хочет, чтобы «Ливерпуль» был не лучшей командой в мире, а командой, которую сложнее всего победить. Он сравнил свою команду с Рокки Бальбоа, который пытается победить Ивана Драго.

Под руководством Арне Слота мерсисайдцы стали чемпионами в тяжелом весе, которые стремятся сохранить титул в обозримом будущем.

То, что клуб потратил более 400 миллионов фунтов за одно трансферное окно, открывает новые горизонты для тех, кто эмоционально привязан к мерсисайдскому клубу.

Подписав контракты с Флорианом Виртцем и Уго Экитике, «Ливерпуль» стал больше похож на «Реал» при Флорентино Пересе, «Барселону» на пике ее могущества, «Манчестер Юнайтед», когда сэр Алекс Фергюсон, казалось, мог подписать любого топового игрока АПЛ, который ему нравился, или «Челси» и «Манчестер Сити» в первые трансферные окна после того, как их приобрели Роман Абрамович и Абу-Даби соответственно», – написал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Закупка «Ливерпуля» на полмиллиарда! Исак, Виртц, Экитике – коллекция из топовых новичков

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
