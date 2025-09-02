Джейми Каррагер: «Превращение «Ливерпуля» в Галактикос в АПЛ завершилось. Клуб стал похож на «Реал» при Пересе, «Барселону» на пике могущества»

Джейми Каррагер назвал «Ливерпуль» новыми Галактикос.

«Превращение «Ливерпуля» в Галактикос в АПЛ завершилось после рекордного для АПЛ трансфера Александера Исака.

Карта андердога, которую Юрген Клопп эффективно разыграл в ходе своей работы, утратила актуальность.

«Ливерпуль» теперь больше напоминает расцвет 1970-х и 80-х, когда команда была самой привлекательной, а клуб – самым успешным в стране.

Клопп однажды сказал, что хочет, чтобы «Ливерпуль » был не лучшей командой в мире, а командой, которую сложнее всего победить. Он сравнил свою команду с Рокки Бальбоа, который пытается победить Ивана Драго.

Под руководством Арне Слота мерсисайдцы стали чемпионами в тяжелом весе, которые стремятся сохранить титул в обозримом будущем.

То, что клуб потратил более 400 миллионов фунтов за одно трансферное окно, открывает новые горизонты для тех, кто эмоционально привязан к мерсисайдскому клубу.

Подписав контракты с Флорианом Виртцем и Уго Экитике, «Ливерпуль» стал больше похож на «Реал » при Флорентино Пересе, «Барселону» на пике ее могущества, «Манчестер Юнайтед », когда сэр Алекс Фергюсон, казалось, мог подписать любого топового игрока АПЛ, который ему нравился, или «Челси» и «Манчестер Сити» в первые трансферные окна после того, как их приобрели Роман Абрамович и Абу-Даби соответственно», – написал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

