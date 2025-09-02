  • Спортс
  • Боня организовала запуск дрона к месту, где находится палатка Наговициной. Альпинистка не подала признаков жизни
Видео
113

Боня организовала запуск дрона к месту, где находится палатка Наговициной. Альпинистка не подала признаков жизни

Виктория Боня сообщила о смерти альпинистки Натальи Наговициной.

12 августа россиянка спускалась с Пика Победы в Кыргызстане, но из-за травмы застряла на высоте около 7200 метров. Спасатели не смогли добраться до места из-за плохих погодных условий. В итоге 47-летнюю женщину признали пропавшей без вести, а поисково-спасательную операцию прекратили.

Боня организовала запуск дрона к месту, где находится палатка Наговициной. Альпинистка не подала признаков жизни.

«Нам удалось запустить дрон сегодня, 2 сентября, на Пик Победы. Наталья Наговицина упокоилась с миром», – написала телеведущая.

Боня уверяет, что нашла спасателя и 1,2 млн на вертолет для Наговициной. Почему сорвалось?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Виктории Бони
Наталья Наговицина
видео
происшествия
Альпинизм
Виктория Боня
20 сентября 2022, 13:40
15 марта 2022, 08:39