Карпин о том, останется ли он в «Динамо»: «Без понятия. А «Динамо» тут при чем? Здесь брифинг по поводу сборной России»
Валерий Карпин резко отреагировал на вопрос о его будущем в «Динамо».
Московский клуб под руководством Карпина выиграл лишь 3 матча из 10. В Мир РПЛ команда набрала 8 очков и занимает 10-е место.
– Тен Хага уволили из «Байера». Вы удивлены, что вы еще в «Динамо»?
– А «Динамо» тут при чем? Я здесь как тренер сборной. Здесь брифинг по поводу сборной России.
– Вы уверены, что после ваших слов вы останетесь тренером «Динамо»?
– Без понятия, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России Карпин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
