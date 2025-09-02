Карпин о том, останется ли он в «Динамо»: «Без понятия. А «Динамо» тут при чем? Здесь брифинг по поводу сборной России»

Валерий Карпин резко отреагировал на вопрос о его будущем в «Динамо».

Московский клуб под руководством Карпина выиграл лишь 3 матча из 10. В Мир РПЛ команда набрала 8 очков и занимает 10-е место.

– Тен Хага уволили из «Байера». Вы удивлены, что вы еще в «Динамо»?

– А «Динамо» тут при чем? Я здесь как тренер сборной. Здесь брифинг по поводу сборной России.

– Вы уверены, что после ваших слов вы останетесь тренером «Динамо»?

– Без понятия, – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России Карпин.