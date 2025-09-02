Хави снова отказал «Байеру» – из-за нестабильности в клубе на фоне увольнения тен Хага

Хави отказался стать тренером «Байера».

Ранее клуб Бундеслиги уволил Эрика тен Хага после двух туров. Сообщалось , что в шорт-лист «Байера» входит экс-тренер «Барселоны» Хави .

По данным Marca, Хави отклонил предложение. На решение испанца повлияло нестабильное положение команды.

«Байер» хотел назначить Хави сразу после ухода Хаби Алонсо в «Реал», но и тогда тренер отказал.

