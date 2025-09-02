Хави снова отказал «Байеру» – из-за нестабильности в клубе на фоне увольнения тен Хага
Хави отказался стать тренером «Байера».
Ранее клуб Бундеслиги уволил Эрика тен Хага после двух туров. Сообщалось, что в шорт-лист «Байера» входит экс-тренер «Барселоны» Хави.
По данным Marca, Хави отклонил предложение. На решение испанца повлияло нестабильное положение команды.
«Байер» хотел назначить Хави сразу после ухода Хаби Алонсо в «Реал», но и тогда тренер отказал.
Тен Хага уволили из «Байера» – после 2 туров. За три месяца поругался со всеми
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
