  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хави снова отказал «Байеру» – из-за нестабильности в клубе на фоне увольнения тен Хага
86

Хави снова отказал «Байеру» – из-за нестабильности в клубе на фоне увольнения тен Хага

Хави отказался стать тренером «Байера».

Ранее клуб Бундеслиги уволил Эрика тен Хага после двух туров. Сообщалось, что в шорт-лист «Байера» входит экс-тренер «Барселоны» Хави.

По данным Marca, Хави отклонил предложение. На решение испанца повлияло нестабильное положение команды.

«Байер» хотел назначить Хави сразу после ухода Хаби Алонсо в «Реал», но и тогда тренер отказал.

Тен Хага уволили из «Байера» – после 2 туров. За три месяца поругался со всеми

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги34956 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoБайер
logoХави
logoЭрик тен Хаг
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
15сегодня, 04:20
Тен Хаг о «Байере»: «Увольнение после двух матчей лиги беспрецедентно и неожиданно. Каждый мой полный сезон становился успешным, доверившиеся мне клубы вознаграждались трофеями»
118вчера, 17:53
Морган об увольнении тен Хага из «Байера»: «Ошеломлен этой новостью. Я думал, он уйдет после одной игры в чемпионате, а не после двух»
104вчера, 16:15
Главные новости
Смолов о «Зените»: «Жерсон начал ныть выказывать недовольство уже на второй день. Энрике – чудак 35 млн стоит, должен один возить всех, но пока что так не выглядит»
214 минут назад
Иньиго Мартинес: «Реал» уважал только «Барселону», это ощущалось на поле. После пары эпизодов на их лицах читалось бессилие. Мы это чувствовали и поэтому побеждали»
414 минут назад
Оуэн про Исака и Гехи: «Веди себя плохо – получишь желанный трансфер. Поступай как джентльмен – и упустишь шанс всей своей жизни. Не нужно гадать, как игроки будут поступать в будущем»
1034 минуты назад
Карпин об ужесточении лимита: «Что я сделаю? Сказал все в 2009 году – мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает»
2055 минут назад
«Барселона»-2009 – лучший победитель ЛЧ по версии FourFourTwo. «ПСЖ»-2025 – на 2-м месте, «МЮ»-1999 – на 4-м, «Реал»-2018 – на 7-м, «Интер»-2010 – на 28-м
60сегодня, 20:08
Мануэль Аканджи: «Интер» – самый большой клуб Италии и один из лучших в мире. Надеюсь, мы выиграем в финале ЛЧ в этот раз»
18сегодня, 19:59
Иньиго об уходе в «Аль-Наср»: «Сказал Флику, что это предложение, от которого невозможно отказаться. Тренер был в шоке»
13сегодня, 19:53
Карпин о списке книг для футболистов: «Замечательно, они не умрут от этого, «Робинзона Крузо» бы включил. Кажется, книжку Симеоне читал последней – нового для себя ощутимо не узнал»
56сегодня, 19:41
«Бавария» предлагала «МЮ» 30 млн евро за Антони в последний день трансферного окна. Вингер отказал мюнхенцам (El Desmarque)
15сегодня, 19:38
«Обещаю биться за ромбик и наш великий «Спартак». Один за всех – все за одного!» Литвинов о новом контракте
80сегодня, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Карвахаль о том, закончит ли он карьеру в 2026-м, если выиграет ЛЧ и ЧМ: «Я не соглашусь на это, потому что люблю футбол. Но это был бы фантастический сценарий»
через 2 минуты
Исак поблагодарил игроков, болельщиков и тренеров «Ньюкасла» после перехода в «Ливерпуль»: «Вместе мы писали историю и привели клуб туда, где он действительно должен быть»
517 минут назад
Сафонов о годе в «ПСЖ»: «Я во всем стал лучше в плане скоростей и техники. Когда приезжал, было тяжеловато, но сейчас чувствую себя комфортно и намного увереннее»
224 минуты назад
Медведев о бразильцах в «Зените»: «Мы выбирали футболистов не по паспорту, а по качеству, и дальше так же будет. В Европе больше всего игроков из Бразилии – вот и ответ»
31 минуту назад
Федотов о судье матча «Спартак» – «Сочи»: «Зачем Абросимов в РПЛ, чтобы за него все решал ВАР? Это уже не арбитр, а манекен, пассажир, такие не нужны нашему футболу, они ему вредят»
540 минут назад
Невеш о гибели Жоты: «Я и раньше мечтал выиграть ЧМ, но теперь хочу этого еще больше. Нам нужно найти в себе частичку Диогу и направить на благо сборной Португалии»
149 минут назад
Фермин о «Челси»: «Интерес других клубов всегда льстит, но моим приоритетом было остаться в «Барсе». Всегда хотел добиться успеха здесь»
459 минут назад
Скоулз о Доннарумме: «Взял бы его в «МЮ» в любое время, он великолепен. Но у Пепа голкипер должен уметь играть чуть ли не в полузащите. Не вижу его вратарем «Ман Сити»
6сегодня, 20:05
ФИФА отказала «Атлетику» в регистрации Лапорта – «Аль-Наср» поздно отправил сведения в систему трансферов. Баски могут обратиться в CAS
1сегодня, 19:50
Пигас из «Пари НН» против единого чемпионата: «Белорусский должен оставаться белорусским, а российский – российским»
2сегодня, 19:50