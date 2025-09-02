«Барселона»-2009 – лучший победитель ЛЧ по версии FourFourTwo. «ПСЖ»-2025 – на 2-м месте, «МЮ»-1999 – на 4-м, «Реал»-2018 – на 7-м, «Интер»-2010 – на 28-м
Британский журнал распределил по местам всех обладателей трофея за время существования турнира в нынешнем формате, руководствуясь такими критериями, как сила состава, игра на пути к победе и то, насколько запоминающейся была кампания.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Барселона»-2009.
2. «ПСЖ»-2025.
3. «Манчестер Сити»-2023.
4. «Манчестер Юнайтед»-1999.
5. «Бавария»-2020.
6. «Барселона»-2015.
7. «Реал»-2018.
8. «Реал»-2017.
9. «Бавария»-2013.
10. «Аякс»-1995.
11. «Реал»-2014.
12. «Реал»-2002.
13. «Барселона»-2011.
14. «Бавария»-2001.
15. «Барселона»-2006.
16. «Милан»-2007.
17. «Ливерпуль»-2019.
18. «Реал»-2000.
19. «Ювентус»-1996.
20. «Манчестер Юнайтед»-2008.
21. «Челси»-2021.
22. «Реал»-2022.
23. «Реал»-2024.
24. «Ливерпуль»-2005.
25. «Реал»-1998.
26. «Боруссия»-1997.
27. «Реал»-2016.
28. «Интер»-2010.
29. «Милан»-1994.
30. «Порту»-2004.
31. «Милан»-2003.
32. «Челси»-2012.
33. «Марсель»-1993.