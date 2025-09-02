  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона»-2009 – лучший победитель ЛЧ по версии FourFourTwo. «ПСЖ»-2025 – на 2-м месте, «МЮ»-1999 – на 4-м, «Реал»-2018 – на 7-м, «Интер»-2010 – на 28-м
179

«Барселона»-2009 – лучший победитель ЛЧ по версии FourFourTwo. «ПСЖ»-2025 – на 2-м месте, «МЮ»-1999 – на 4-м, «Реал»-2018 – на 7-м, «Интер»-2010 – на 28-м

FourFourTwo считает лучшим победителем Лиги чемпионов «Барселону»-2009.

Британский журнал распределил по местам всех обладателей трофея за время существования турнира в нынешнем формате, руководствуясь такими критериями, как сила состава, игра на пути к победе и то, насколько запоминающейся была кампания.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Барселона»-2009.

2. «ПСЖ»-2025.

3. «Манчестер Сити»-2023.

4. «Манчестер Юнайтед»-1999.

5. «Бавария»-2020.

6. «Барселона»-2015.

7. «Реал»-2018.

8. «Реал»-2017.

9. «Бавария»-2013.

10. «Аякс»-1995.

11. «Реал»-2014.

12. «Реал»-2002.

13. «Барселона»-2011.

14. «Бавария»-2001.

15. «Барселона»-2006.

16. «Милан»-2007.

17. «Ливерпуль»-2019.

18. «Реал»-2000.

19. «Ювентус»-1996.

20. «Манчестер Юнайтед»-2008.

21. «Челси»-2021.

22. «Реал»-2022.

23. «Реал»-2024.

24. «Ливерпуль»-2005.

25. «Реал»-1998.

26. «Боруссия»-1997.

27. «Реал»-2016.

28. «Интер»-2010.

29. «Милан»-1994.

30. «Порту»-2004.

31. «Милан»-2003.

32. «Челси»-2012.

33. «Марсель»-1993.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36633 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
FourFourTwo
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoБоруссия Дортмунд
logoАякс
logoвысшая лига Нидерланды
logoЮвентус
logoПСЖ
logoИнтер
logoБарселона
logoМарсель
рейтинги
logoБавария
logoМилан
logoвысшая лига Португалия
logoсерия А Италия
logoЧелси
logoбундеслига Германия
logoПорту
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Симеоне – лучший тренер без победы в ЛЧ по версии FourFourTwo. Лобановский – 3-й, Аллегри – 5-й, Луческу – 7-й, Конте – 12-й
82вчера, 16:13
Месси – лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo. Хави – 2-й, Иньеста – 3-й, Кройфф – 4-й, Роналдиньо – 5-й, Марадона – 6-й, Гвардиола – 19-й
9524 июля, 15:31
Энрике – лучший тренер мира по версии FourFourTwo. Слот – 2-й, Индзаги – 3-й, Пеп – 4-й, Флик – 5-й, Алонсо – 6-й, Артета – 7-й, Анчелотти – 10-й
10526 июня, 10:33
Главные новости
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
1434 минуты назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
51сегодня, 09:15
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
75сегодня, 09:06
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
28сегодня, 09:04
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
37сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
51сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
54сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
98сегодня, 07:14
Чеферин о бане России: «Я не сторонник запрета. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень тяжело»
132сегодня, 06:39
Ко всем новостям
Последние новости
Невеш сделал татуировку, изображающую его объятия с Жотой: «Диогу очень особенный человек для меня. Эти детали напоминают мне о нем и о моих достижениях и трудностях»
19 минут назадФото
Фермин опроверг конфликт с Гави: «Я дружу с ним с 12 лет, он мне как брат. Люди постоянно строят догадки, но мы по-прежнему друзья»
111 минут назад
Слуцкий сфотографировался с рисунком стримера Мэддисона. На нем изображена схема игры «Динамо» при Карпине
211 минут назадФото
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
623 минуты назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
231 минуту назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
345 минут назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
248 минут назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото