«Барселона»-2009 – лучший победитель ЛЧ по версии FourFourTwo. «ПСЖ»-2025 – на 2-м месте, «МЮ»-1999 – на 4-м, «Реал»-2018 – на 7-м, «Интер»-2010 – на 28-м

FourFourTwo считает лучшим победителем Лиги чемпионов «Барселону»-2009.

Британский журнал распределил по местам всех обладателей трофея за время существования турнира в нынешнем формате, руководствуясь такими критериями, как сила состава, игра на пути к победе и то, насколько запоминающейся была кампания.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Барселона»-2009.

2. «ПСЖ »-2025.

3. «Манчестер Сити »-2023.

4. «Манчестер Юнайтед»-1999.

5. «Бавария»-2020.

6. «Барселона»-2015.

7. «Реал»-2018.

8. «Реал»-2017.

9. «Бавария»-2013.

10. «Аякс »-1995.

11. «Реал»-2014.

12. «Реал»-2002.

13. «Барселона »-2011.

14. «Бавария»-2001.

15. «Барселона»-2006.

16. «Милан»-2007.

17. «Ливерпуль»-2019.

18. «Реал»-2000.

19. «Ювентус»-1996.

20. «Манчестер Юнайтед »-2008.

21. «Челси»-2021.

22. «Реал»-2022.

23. «Реал»-2024.

24. «Ливерпуль»-2005.

25. «Реал»-1998.

26. «Боруссия»-1997.

27. «Реал»-2016.

28. «Интер»-2010.

29. «Милан»-1994.

30. «Порту»-2004.

31. «Милан»-2003.

32. «Челси»-2012.

33. «Марсель»-1993.