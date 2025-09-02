Джанлуиджи Доннарумма: «Я годами восхищался «Сити», играть здесь – честь и привилегия. Гвардиола – один из величайших тренеров в истории футбола»

Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями от перехода в «Манчестер Сити».

«Подписание контракта с «Манчестер Сити» – особенный момент для меня, момент гордости. Я присоединяюсь к команде, полной талантов мирового уровня, которую тренирует один из величайших тренеров в истории футбола – Пеп Гвардиола. Это клуб, в котором мечтал бы оказаться каждый игрок.

Я годами восхищался игрой «Манчестер Сити», поэтому теперь иметь возможность играть за этот клуб – огромная честь и привилегия.

С нетерпением жду будущего. Могу обещать, что приложу все усилия, чтобы помочь клубу добиться еще больших успехов», – сказал бывший вратарь «ПСЖ».