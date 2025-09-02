  • Спортс
Фанаты «Райо» кидали предметы в Ямаля и не дали игрокам «Барсы» отдать футболки юным болельщикам после матча: «Это «Вальекас», собаки! Здесь футболки не раздают. Пошли вон!»

Игроки «Барсы» столкнулись с агрессией болельщиков «Райо Вальекано».

В 3-м туре Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Барселона» сыграли вничью (1:1).

Камеры Movistar засняли, как Френки де Йонг, Алекс Бальде и Марк Касадо попытались отдать свои футболки и другую экипировку молодым болельщикам, ожидавшим игроков у входа в подтрибунный тоннель. Однако им помешал один из фанатов «Райо».

«Здесь даже воровством не победить. Это [стадион] «Вальекас», собаки! Идите к черту! Здесь футболки не раздают. Пошли вон! Если попробуете отдать футболки – мы их отберем», – заявил один из фанатов.

Услышав это, де Йонг кивнул болельщику и увел других игроков «Барсы».

Отмечается также, что фанаты «Райо» кидали предметы в Ламина Ямаля, когда тот уходил с поля.

Первая потеря очков «Барсы»: спорный пенальти Ямаля, могли и проиграть

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
