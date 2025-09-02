Карпин о шансах России сыграть на ЧМ-2026: «Сейчас – 0. Если закончится СВО, они будут»

Валерий Карпин заявил, что сейчас у сборной России нет шансов сыграть на ЧМ-2026.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных турнирах в 2022 году. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.

– Сколько бы вы дали процентов на то, что сборная России получит wild card (специальное приглашение) на чемпионат мира?

– На данный момент – 0. Шансы будут, если закончится СВО. Сейчас же их нет, – сказал главный тренер сборной России Карпин.