Яна Рудковская: «Когда я порой слышу странный вопрос «что я сделала для фигурного катания», удивленно хмыкаю. За 5 лет немало вышло, чего скромничать»

Яна Рудковская высоко оценила свой вклад в развитие фигурного катания.

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко высказалась об этом в своем телеграм-канале. Она ответила, в частности, на пост журналистки Ксении Соловьевой, посвященный недавнему интервью на ютуб-канале Евгении Медведевой.

«Ксюша, ты-то меня знаешь. Если я в чем-то не рублю фишку, я туда не лезу. Помню мою обложку Tatler, когда ты была еще в статусе главного редактора, подарила мне журнал и сказала: «Ты эту обложку заслужила». Никогда не забуду этот момент.

Ну и да, Рудковская у этой страны пока, к сожалению (и к чьему-то счастью) все еще одна. И когда я порой слышу странный вопрос – «что я сделала для фигурного катания», – удивленно хмыкаю.

Тут на днях посчитала – за 5 лет немало вышло, чего скромничать. Построила с мужем 2 ледовые арены в Москве и Подмосковье. И все прилегающие к ним объекты. Отвечаю за развитие наших школ «Ангелы Плющенко», которым в этом году исполнилось 8 лет.

Работаю (и тяжело работаю, хоть и с удовольствием) генеральным директором школ «Ангелы Плющенко». Развиваю и вкладываю свои кровные в детский и юношеский спорт.

Больше 20 ледовых шоу создала и спродюсировала – за 15 лет . За это время их посмотрели больше 7 миллионов человек в самых разных уголках мира.

Ну как будто бы право-то у меня есть, не так ли, друзья?» – написала Рудковская в своем телеграм-канале.

