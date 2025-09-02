Карпин о списке книг для футболистов: «Замечательно, они не умрут от этого, «Робинзона Крузо» бы включил. Кажется, книжку Симеоне читал последней – нового для себя ощутимо не узнал»

Валерий Карпин посоветовал футболистам прочитать «Робинзона Крузо».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке перечня книг для молодых футболистов.

– А про список книг для футболистов что думаете?

– Замечательная идея, они же не умрут от этого. «Робинзона Крузо» бы включил. Но как будут проверять, прочитали ли они?

Сам не вспомню, в какой год последнюю книгу читал. Кажется, книжку Диего Симеоне . Для болельщиков интересно, но нового для себя чего‑то ощутимо не узнал.

– Понимаете, почему Минспорт так взялся за футбол?

– Футбол – спорт номер один, вот за него Минспорт так и взялся. Был бы другой спорт, внимания было бы меньше, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо » Карпин .