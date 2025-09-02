В КХЛ все игроки с гражданством РФ больше не считаются легионерами. Раньше требовалось, чтобы они могли играть за сборную России

КХЛ изменила правила признания игроков легионерами.

Сегодня прошло совещание руководителей клубов лиги.

«С сезона-2025/26 легионерами в КХЛ перестают считаться хоккеисты, имеющие гражданство Российской Федерации, вне зависимости от наличия права выступать за сборные команды России по хоккею», – сказано в сообщении лиги.

Сейчас в Фонбет чемпионате КХЛ действует лимит – не более пяти легионеров на клуб.

Генменеджер «Ак Барса» о Яшкине: «Будет считаться россиянином, когда постановление Минспорта дойдет до КХЛ. На данный момент он заявлен как легионер»