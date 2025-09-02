Депутат Журова о Дугласе: «Зачем нам люди, которые не хотят играть за Россию? Хитрость перед новым лимитом не удалась. У нас своих игроков, что ли, нет?»

Светлана Журова высказалась об отказе Дугласа от спортивного гражданства России.

Защитник «Зенита » Дуглас Сантос, ранее принявший российское спортивное гражданство, получил вызов в сборную Бразилии и принял его.

Таким образом, он вновь стал легионером в Мир РПЛ .

«Болельщики могут говорить, что нас использовали. Вся эта история – одна коммерция. Зачем нам люди, которые не хотят играть за нашу страну? Не хочет человек играть за сборную, быть русским – ну и не надо.

Он же не наш гражданин изначально. Значит, ему это было не близко. Можно сказать, что нужно аккуратнее выдавать паспорта, но не проверять же намерения игроков на полиграфе.

Мы же не можем осудить коренного бразильца за то, что он вернулся в их расположение. Многие россияне делают также. Я поддерживаю выдачу гражданства только для тех, кто готов ассимилироваться у нас, язык учить – даже если он потом уедет, видно, что человек пытался стать русским. У человека родина там, где семья, а не паспорт.

Всегда хочется сказать, а у нас своих игроков, что ли, нет? Хитрость перед новым лимитом не удалась.

Главное, чтобы люди не получали паспорта лишь для каких-то обходов. Такое я не поддерживаю – нехорошая история. Гражданство должно получаться не для такого», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.