Джокович 7-й раз в карьере вышел в 1/2 финала на всех «Шлемах» сезона
Новак Джокович вышел в полуфинал US Open.
Серб обыграл четвертую ракетку мира Тэйлора Фрица – 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.
Джокович 53-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и обновил собственный рекорд.
Серб седьмой раз в карьере вышел в полуфинал на всех «Больших шлемах» сезона – и тоже обновил свой рекорд.
Кроме того, он 14-й раз вышел в полуфинал US Open – и повторил рекорд Джимми Коннорса.
Еще 38-летний Джокович стал третьим в списке самых возрастных полуфиналистов US Open – после Коннорса и Кена Роузуолла (обоим было по 39).
В полуфинале серб сыграет с Карлосом Алькарасом.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости