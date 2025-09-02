Выплата тен Хагу за увольнение из «Байера» – чуть меньше 5 млн евро. Тренер заработал около 6 млн за 2 месяца контракта с учетом неустойки и зарплаты
Эрик тен Хаг получил почти 5 млн евро за увольнение из «Байера».
Ранее клуб Бундеслиги уволил тренера после двух туров.
По данным Sport Bild, тен Хаг получил чуть меньше 5 млн евро в качестве неустойки за разрыв соглашения.
Контракт нидерландца с «Байером» вступил в силу 1 июля. С учетом зарплаты и неустойки тен Хаг заработал в «Байере» около 6 млн евро за два месяца работы – примерно 100 000 евро в день.
Тен Хага уволили из «Байера» – после 2 туров. За три месяца поругался со всеми
Да
Нет
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport Bild
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости