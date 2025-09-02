  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» недоволен судейством в Ла Лиге. «Мадрид» возмущен отменой гола Гюлера и считает, что в пользу «Барсы» и «Атлетико» совершены «явные ошибки» (ESPN)
119

«Реал» недоволен судейством в Ла Лиге. «Мадрид» возмущен отменой гола Гюлера и считает, что в пользу «Барсы» и «Атлетико» совершены «явные ошибки» (ESPN)

«Реал» по-прежнему недоволен судейством в чемпионате Испании.

По данным ESPN, «Мадрид» все еще обеспокоен качество работы арбитров в Ла Лиге, несмотря на летние изменения в техническом комитете судей (CTA). В то же время в клубе надеются, что ситуация изменится по ходу сезона.

«Реал» особенно обеспокоила отмена гола Арды Гюлера из-за игры рукой турка в матче с «Мальоркой» (2:1). Клуб считает, что в этом эпизоде арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес неправильно интерпретировал правило игры рукой в атаке.

Кроме того, «Реал» возмущен решениями арбитров в матчах «Алавес» – «Атлетико» (1:1) и «Райо Вальекано» – «Барселона» (1:1). В «Мадриде» считают решения засчитать гол Джулиано Симеоне и назначение пенальти на Ламине Ямале «явными судейскими ошибками».

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36595 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
logoРеал Мадрид
logoсудьи
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoБарселона
logoДжулиано Симеоне
logoАрда Гюлер
Хосе Мария Санчес Мартинес
logoЛамин Ямаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карвахаль о пенальти на Ямале в игре с «Райо»: «Я бы не поставил. Но я бы также не назначил пенальти за руку Бальде в матче с «Леванте». Споров должно быть как можно меньше»
40вчера, 09:30
Фанаты «Реала» скандировали «Коррупция в федерации» и «Негрейра, Негрейра» после отмены голов Мбаппе и Гюлера в матче с «Мальоркой»
7830 августа, 21:50
Главные новости
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
922 минуты назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
4051 минуту назад
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
51сегодня, 09:06
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
24сегодня, 09:04
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
30сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
49сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
54сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
94сегодня, 07:14
Чеферин о бане России: «Я не сторонник запрета. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень тяжело»
129сегодня, 06:39
Ко всем новостям
Последние новости
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
311 минут назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
19 минут назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
333 минуты назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
236 минут назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото
Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
11сегодня, 08:18
Глава Серии А: «Проведение Евро-2032 без «Сан-Сиро», «Ла Скала» в мире футбола, стало бы поражением Италии»
2сегодня, 07:54
Директор ЦСКА Шипов: «Ставка на воспитанников – большая гордость. Сделаем все, чтобы такие таланты у нас развивались»
12сегодня, 07:30