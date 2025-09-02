Карпин про Умярова: «Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки – Глебов, Черников. К кому стремиться? Гаттузо, Макелеле»
Валерий Карпин посоветовал Наилю Умярову стремиться к игре Гаттузо и Макелеле.
25-летний полузащитник «Спартака» еще не играл за сборную России. Он вновь не получил приглашение на BetBoom товарищеские матчи команды в сентябре.
– Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки. Глебов, Черников.
Мы просматриваем новичков в лице Кирилла Глебова и Лукина. Я оцениваю футболистов больше в тренировочном процессе, а не в игре.
– Образец опорника, к которому нужно стремиться Умярову?
– Допустим, Дженнаро Гаттузо. Как вариант. Или Клод Макелеле, – сказал главный тренер сборной России Карпин.
Умяров заслуживает вызов в сборную, но аргументы «Спартака» наивны
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
