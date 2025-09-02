Скоулз о Доннарумме: «Взял бы его в «МЮ» в любое время, он великолепен. Но у Пепа голкипер должен уметь играть чуть ли не в полузащите. Не вижу его вратарем «Ман Сити»

Пол Скоулз не понимает, зачем Пепу Гвардиоле Джанлуиджи Доннарумма.

«Я считаю, что это очень странный трансфер для Пепа . Я обожаю этого вратаря, он великолепен, и я бы взял его в «Манчестер Юнайтед» завтра, сегодня – в любое время.

За 40 млн фунтов это просто невероятный трансфер. Но у Пепа вратарь должен уметь играть чуть ли не в полузащите.

Я думаю, поэтому Энрике и избавился от него: Доннарумма не силен в игре ногами. Я просто не вижу его вратарем «Манчестер Сити », – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед » в шоу The Overlap.