Скоулз о Доннарумме: «Взял бы его в «МЮ» в любое время, он великолепен. Но у Пепа голкипер должен уметь играть чуть ли не в полузащите. Не вижу его вратарем «Ман Сити»
Пол Скоулз не понимает, зачем Пепу Гвардиоле Джанлуиджи Доннарумма.
«Я считаю, что это очень странный трансфер для Пепа. Я обожаю этого вратаря, он великолепен, и я бы взял его в «Манчестер Юнайтед» завтра, сегодня – в любое время.
За 40 млн фунтов это просто невероятный трансфер. Но у Пепа вратарь должен уметь играть чуть ли не в полузащите.
Я думаю, поэтому Энрике и избавился от него: Доннарумма не силен в игре ногами. Я просто не вижу его вратарем «Манчестер Сити», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» в шоу The Overlap.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
