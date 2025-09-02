26

Жена пловца Николая Свечникова, пропавшего на Босфоре, подаст в суд на организаторов заплыва

Жена пловца Николая Свечникова подаст в суд на организаторов заплыва на Босфоре.

24 августа россиянин Свечников пропал во время заплыва через Босфорский пролив. Экстренные службы Турции и волонтеры до сих пор ведут поисково-спасательные работы.

– Кто подает в суд. На какой все стадии?

– Подает в суд жена Николая, мы находимся на начальной стадии. Адвокат только нанят, поэтому сегодня у нас только второй день. Ждем от него каких‑то результатов.

У нас много вопросов к организаторам соревнований, почему безопасность была на таком низком уровне. Насколько я знаю, двум пловцам там стало плохо, им оказали помощь. Что случилось с Николаем, мы, конечно, не знаем. Нужно понять, что произошло.

Перед поездкой в Турцию он готовился, тренировался. Проводил тренировки с еще тремя людьми на открытой воде. Последний наш разговор? Я утром его спросила, как у него дела. В шесть утра он мне отправил сообщение: «Я справлюсь, все будет хорошо».

– Вы общались с теми ребятами, которые плыли с Николаем? Что они рассказывают?

– Они договорились (о встрече) возле камер хранения после заплыва, и он не пришел. Затем они стали волноваться. Сказали организаторам, те вызвали полицию. Полиция изъяла вещи из камеры хранения, и 24 часа они ждали, вдруг он найдется. В течение этого времени, как мы поняли, никаких действий не производилось. А на воде это самое важное время.

– Есть ли какое‑то понимание? Может быть, у Николая были причины все бросить и испариться, уйди с дистанции?

– Он женился, восемь месяцев назад у него родился ребенок. Жизнь только начинается. Никаких причин не вижу, вообще никаких. У его жены в Турции родственники, в Италии и Германии родственники. Для меня это вообще непонятно.

– Есть ли связь с нашими дипломатами и посольством?

– Работы ведутся, очень много людей нам помогает. Всем благодарна за помощь. Для меня важно, чтобы поиски не прекращались. Все, кто знают Николая, мы четко знаем, что он очень сильный и целеустремленный человек. Мы верим, что его просто унесло течением. Возможно, он неправильно поплыл.

Наши мысли только о том, что он где‑то. Огромная просьба – не прекращать поиски. Это все, о чем мы просим. Делаю в срочном порядке загранпаспорт, мы будем выезжать в Турцию, – рассказала мать спортсмена Галина Свечникова.

Наш пловец пропал на Босфоре. Кто виноват и почему участников не отслеживают с GPS?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
плавание
Николай Свечников
