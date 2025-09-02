Доннарумма взял 25-й номер в «Ман Сити». Под ним играл ушедший в «Интер» Аканджи
Джанлуиджи Доннарумма взял в «Манчестер Сити» номер Мануэля Аканджи.
Итальянский голкипер заключил с «горожанами» контракт, рассчитанный на пять лет.
Он будет играть под 25-м номером, ранее принадлежавшим ушедшему в «Интер» Аканджи.
Изображение: mancity.com
Доннарумма едет к Пепу, Эдерсон – в Турцию. Размен вратарей в «Сити»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ман Сити»
