Клубы АПЛ установили рекорд по тратам за одно окно – 3,556 млрд евро. Это больше, чем у Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1 вместе взятых

Клубы АПЛ установили рекорд, потратив более 3 млрд фунтов.

Траты команд чемпионата Англии во время летнего трансферного окна – 3,087 млрд фунтов (3,556 млрд евро). Это рекорд АПЛ. Предыдущий рекорд был установлен летом 2023 года, тогда потратили 2,36 млрд фунтов.

АПЛ в это окно потратила больше, чем Ла Лига, Бундеслига, Серия А и Лига 1 вместе взятые. Итальянские клубы потратили 1,19 млрд евро, немецкие – 856 млн. На четвертом месте Ла Лига (683 млн), на пятом – Лига 1 (637 млн). Суммарно эти четыре лиги потратили 3,366 млрд евро.

