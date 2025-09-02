Литвинов и «Спартак» продлили контракт до 2029 года
«Спартак» объявил о продлении контракта с Русланом Литвиновым.
«Спартак» и 24-летний центральный защитник подписали соглашение до лета 2029 года.
Литвинов – воспитанник «Спартака». Руслан дебютировал за первую команду красно-белых в 2020 году и с тех пор сыграл 139 матчей и забил шесть голов.
Он выиграл со «Спартаком» Кубок России и стал обладателем бронзовой медали чемпионата страны. Подробная статистика игрока – здесь.
Фото: spartak.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Спартака»
