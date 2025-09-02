Украина готова бойкотировать турнир в Париже из-за участия россиянки Мельниковой
Украинская федерация гимнастики может бойкотировать турнир FIG World Challenge Cup в Париже в случае допуска россиянки Ангелины Мельниковой.
Об этом сообщила президент федерации Ирина Дерюгина в комментарии для Forbes. Ранее Мельникова получила нейтральный статус для выступлений на международной арене.
«Украинские спортсмены могут сняться с соревнований в знак «пассивного протеста», – заявила Дерюгина, указав на несогласие с присвоением нейтрального статуса россиянке.
На данный момент в списке участников FIG World Challenge Cup, который пройдет 13-14 сентября, числятся семь украинских спортсменов.
Мельникова является олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира по спортивной гимнастике.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РБК
