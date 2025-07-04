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Гран-при Великобритании-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Норрис и две «Феррари» возглавили вторую тренировку «Ф-1» в Сильверстоуне.

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

4 июля 2025 года

2-я практика

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.25,816 (26 кругов)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,222 (29)

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,301 (29)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,470 (27)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,498 (23)

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,567 (28)

7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,614 (24)

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,707 (27)

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,708 (27)

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,808 (28)

11. Алекс Албон («Уильямс») +1,024 (30)

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,060 (24)

13. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,088 (27)

14. Эстебан Окон («Хаас») +1,125 (26)

15. Юки Цунода («Ред Булл») +1,164 (25)

16. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,343 (27)

17. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,349 (29)

18. Пьер Гасли («Альпин») +1,358 (24)

19. Оливер Бермэн («Хаас») +1,410 (27)

20. Франко Колапинто («Альпин») +1,473 (29)

Гран-при Великобритании-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoОливер Бермэн
logoРед Булл
logoЛанс Стролл
logoЛандо Норрис
logoПьер Гасли
logoЭстебан Окон
logoАндреа Кими Антонелли
logoДжордж Расселл
logoГабриэл Бортолето
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoАльпин
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