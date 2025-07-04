Гран-при Великобритании-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Норрис и две «Феррари» возглавили вторую тренировку «Ф-1» в Сильверстоуне.

Гран-при Великобритании Сильверстоун 4 июля 2025 года 2-я практика 1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.25,816 (26 кругов) 2. Шарль Леклер («Феррари») +0,222 (29) 3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,301 (29) 4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,470 (27) 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,498 (23) 6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,567 (28) 7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,614 (24) 8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,707 (27) 9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,708 (27) 10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,808 (28) 11. Алекс Албон («Уильямс») +1,024 (30) 12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,060 (24) 13. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,088 (27) 14. Эстебан Окон («Хаас») +1,125 (26) 15. Юки Цунода («Ред Булл») +1,164 (25) 16. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,343 (27) 17. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,349 (29) 18. Пьер Гасли («Альпин») +1,358 (24) 19. Оливер Бермэн («Хаас») +1,410 (27) 20. Франко Колапинто («Альпин») +1,473 (29) Гран-при Великобритании-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й