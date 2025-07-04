«Динамо» пошутило над юбилеем «Зенита» и «Спартаком» в видео про Сергеева. Александру II Ивана представили как крепостного: «В селе московского уезда гонорар больше предлагают»

«Динамо» обыграло тему крепостного права, объявляя о трансфере Ивана Сергеева.

В ролике форвард представлен в качестве крепостного крестьянина, которого не отпускают из «Самарской губернии».

В видео актер в образе императора Александра II говорит, что он «уже 100 раз сказал: крепостное право – отменить». Советник отвечает ему: «Мы подумали, что тот был 100-й, но как бы не 100-й, а 99-й. Ведь это математика». Это, вероятно, отсылка к истории со 100-летием «Зенита ».

Помощник также отметил, что в «одном селе московского уезда, Тушино, гонорар больше предлагают». На что Александр II отвечает: «Ну сколько можно повторять... Разве может быть что-то лучше Петровского парка?»