УЕФА оштрафовал «Челси» на 11 млн евро за нарушение лимита затрат на состав, «Астон Виллу» – на 6 млн

УЕФА наказал «Челси» и ряд других клубов за превышение лимита затрат на состав.

Правило ограничивает долю совокупных трат на игровой состав. Для финансового года, завершившегося в 2024-м, расходы были установлены на уровне 80% от доходов клуба с последующим снижением до 70% начиная с сезона-2025/26.

УЕФА установил, что четыре клуба превысили этот порог, доля затрат составила от 80% до 90%. «Челси » в связи с этим оштрафован на 11 млн евро, «Астон Вилла » – на 6 млн, «Бешикташ » – на 900 тысяч, «Панатинаикос » – на 400 тысяч.

Штрафы были наложены в безусловной форме и пропорциональны степени превышения лимита.