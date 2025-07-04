УЕФА оштрафовал «Челси» на 11 млн евро за нарушение лимита затрат на состав, «Астон Виллу» – на 6 млн
УЕФА наказал «Челси» и ряд других клубов за превышение лимита затрат на состав.
Правило ограничивает долю совокупных трат на игровой состав. Для финансового года, завершившегося в 2024-м, расходы были установлены на уровне 80% от доходов клуба с последующим снижением до 70% начиная с сезона-2025/26.
УЕФА установил, что четыре клуба превысили этот порог, доля затрат составила от 80% до 90%. «Челси» в связи с этим оштрафован на 11 млн евро, «Астон Вилла» – на 6 млн, «Бешикташ» – на 900 тысяч, «Панатинаикос» – на 400 тысяч.
Штрафы были наложены в безусловной форме и пропорциональны степени превышения лимита.
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