  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • УЕФА оштрафовал «Челси» на 11 млн евро за нарушение лимита затрат на состав, «Астон Виллу» – на 6 млн
13

УЕФА оштрафовал «Челси» на 11 млн евро за нарушение лимита затрат на состав, «Астон Виллу» – на 6 млн

УЕФА наказал «Челси» и ряд других клубов за превышение лимита затрат на состав.

Правило ограничивает долю совокупных трат на игровой состав. Для финансового года, завершившегося в 2024-м, расходы были установлены на уровне 80% от доходов клуба с последующим снижением до 70% начиная с сезона-2025/26.

УЕФА установил, что четыре клуба превысили этот порог, доля затрат составила от 80% до 90%. «Челси» в связи с этим оштрафован на 11 млн евро, «Астон Вилла» – на 6 млн, «Бешикташ» – на 900 тысяч, «Панатинаикос» – на 400 тысяч.

Штрафы были наложены в безусловной форме и пропорциональны степени превышения лимита.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?25877 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Sports
Источник: сайт УЕФА
logoЧелси
logoУЕФА
logoБешикташ
logoПанатинаикос
logoвысшая лига Турция
logoвысшая лига Греция
деньги
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
УЕФА за нарушение правила доходов оштрафовал «Челси» на 80 млн евро условно, из которых 20 млн – безусловный платеж, «Барселону» – на 60 млн с безусловной выплатой 15 млн
67сегодня, 16:40
⚡️ Молнии в небе США: пугает, но завораживает. На стадионах и вокруг
5сегодня, 16:20Спецпроект
«Неймар оказал на меня наибольшее влияние – он был невероятен в «Барселоне». Роналдиньо делал невероятные вещи в «Барсе» и «Милане». Эстевао о бразильских игроках
8сегодня, 15:33
«Мир футбола стал беднее». УЕФА, «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Милан», «Интер», «МЮ», «Сити», «Спортинг», «Порту» и другие клубы выразили соболезнования в связи со смертью Жоты
31вчера, 11:59
Главные новости
Клубный ЧМ. 1/4 финала. «Челси» против «Палмейраса», в субботу «ПСЖ» сыграет с «Баварией», «Реал» – с «Боруссией»
726 минут назадLive
Нарисуйте фанатский плакат на футболке ЦСКА – теперь такое возможно
9 минут назадСпецпроект
Степашин о том, что «Зенит» хотел перехода Сергеева в «Спартак»: «Странная история со звонками. Это не по-ленинградски. Надо не бояться «Динамо», а играть в футбол»
1619 минут назад
Карпин о конкуренции Тюкавина и Сергеева в «Динамо»: «Кто будет лучше выглядеть, тот и будет играть. Что сейчас думать об этом?»
235 минут назад
Церемонию прощания с Жотой и его братом посетили президент Португалии, руководство FPF и «Порту», боссы «Ливерпуля», экс-партнеры Диогу – Далот, Алькантара, Фабиньо
2848 минут назад
Карпин стартовал в «Динамо» с трех побед в товарищеских матчах. Общий счет – 10:1
2751 минуту назад
Братский Кубок. «Динамо» победило «Партизан», ЦСКА сыграет с ОФК в субботу
40сегодня, 17:57
Сергеев перешел в «Динамо» из «Крыльев», контракт – до 2028 года
25сегодня, 17:52
«Фламенго» подтвердил трансфер Жерсона в «Зенит» и получение 25 млн евро
68сегодня, 17:36
Уильямс требовал у «Барсы» право уйти при проблемах с регистрацией, Деку не согласился. Каталонцы узнали о контракте вингера с «Атлетиком» из соцсетей – трансфер считали «неизбежным»
78сегодня, 17:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Сандерленд» за 15 млн фунтов подписал 20-летнего хавбека «Юниона» Садики
4 минуты назад
«Флуминенсе» – «Аль-Хилаль». Малком, Милинкович-Савич и Силва в старте. Онлайн-трансляция
84 минуты назадLive
Уокер близок к трансферу в «Бернли» за 5 млн фунтов с бонусами. Защитник «Сити» подпишет двухлетний контракт (The Athletic)
417 минут назад
Сен-Максимен о «Фенербахче»: «Моуринью сделал все, чтобы выиграть чемпионат, но вокруг клуба много проблемных вещей. Мне даже пытались дать допинг»
29 минут назад
Раконяц покинул «Локомотив». Форвард и клуб расторгли контракт, рассчитанный до 2026-го
7сегодня, 17:46
В «Спартаке» заявили, что готовы принимать матчи сборной на своем стадионе
2сегодня, 17:45
Беленов об отказе «Спартаку» в 2024-м: «Обозначили, что буду третьим. Посидеть я могу и дома с женой»
9сегодня, 17:18
«Комо» за 14 млн евро подписал 19-летнего форварда Аддая из АЗ. Контракт – до 2030-го
6сегодня, 17:11Фото
Караваев из «Зенита» восстановится после травмы ахилла в октябре («СЭ»)
4сегодня, 16:55
Вебер арендован «Вердером» у «Лидса»
сегодня, 16:42