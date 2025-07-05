Смолов в мае ударил двух мужчин в «Кофемании» в Москве – там же, где дрались Кокорин и Мамаев в 2018-м. У Федора вымогали деньги, чтобы видео не ушло в сеть (Иван Карпов)

Федор Смолов в мае ударил двух мужчин в «Кофемании» в Москве.

В соцсетях стало распространяться видео драки с участием известного российского футболиста Федора Смолова .

Как пишет Sport24, инцидент произошел еще в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев . По итогам рассмотрения дела в суде они получили реальные сроки в колонии.

О подробностях происшествия сообщается со ссылкой на данные инсайдера Ивана Карпова.

«28 мая в 7:30 утра у экс-нападающего «Краснодара» случился конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании» на Никитской. Что стало причиной пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали.

Впоследствии от Смолова требовали деньги за не публикацию этого видео. Это 163 статья УК РФ – вымогательство. Федя платить не стал, и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием)», – говорится в сообщении Карпова.

В минувшем сезоне 35-летний Смолов стал чемпионом России в составе «Краснодара ». В конце мая краснодарский клуб объявил о расставании с нападающим.