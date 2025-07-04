Давыдов о молодежи: «Я бы законодательно ввел условие – до 23 лет хоккеист не имеет права уезжать за океан. Что Америка дала Рябкину-Тяпкину и Чернышову? И Демидов уехал рановато»

Виталий Давыдов предложил запретить игрокам до 23 лет уезжать в Северную Америку.

– Вообще это хорошо, что к «Динамо» столько внимания. Считаю, что мы пошли правильным путем. На молодежь надо ставить молодых тренеров и менеджеров – и нужно их находить в каждом клубе.

Не придумывать все эти сомнительные драфты, которые на российской почве никогда не приживутся, а реально работать с молодежью.

Другое дело, что в нынешних условиях возиться с молодыми – дело неблагодарное.

– Почему, Виталий Семенович?

– Мешают ранние отъезды. Я бы законодательно ввел условие, что до 23 лет хоккеист не имеет права уезжать за океан. Понятно, что есть исключения – такие как наш Овечкин, но подавляющему большинству юниоров ранний отъезд противопоказан.

Посмотрите на Рябкина-Тяпкина и Чернышова , ну что им дала Америка? И у меня есть подозрение, что и Демидов при всем своем таланте уехал рановато, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Давыдов о Ротенберге в «Динамо»: «Очень обрадовал этот ход. Он в Питере запустил много молодежи. Может, теперь у нас найдут и раскроют новых Никишина и Демидова»