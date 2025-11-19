Дмитриев из «Спартака» о книгах для игроков: «Посоветовал бы «Капитанскую дочку». Хотя это дело каждого – кто читает, кто фильмы смотрит. Классику ты должен знать, но перечень какой-то – нет»

Игрок «Спартака» Дмитриев: советую «Капитанскую дочку».

Игорь Дмитриев рекомендует прочитать «Капитанскую дочку».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах разработать специальный перечень литературы для молодых игроков.

«Мало слышал об этом. Но из литературы посоветовал бы «Капитанскую дочку», сто процентов.

А так, мне кажется, это дело каждого – кто читает, кто фильмы смотрит. Понятно, все равно ты должен знать классику, которая у нас передается из года в год. Но чтобы перечень какой-то – мне кажется, нет.

Все равно в основном берут пример в плане чего-то футбольного. Я не думаю, что если ты увидишь, как кто-то читает книгу, то сам возьмешь и начнешь», – отметил 21-летний полузащитник «Спартака ».