Дмитриев из «Спартака» о книгах для игроков: «Посоветовал бы «Капитанскую дочку». Хотя это дело каждого – кто читает, кто фильмы смотрит. Классику ты должен знать, но перечень какой-то – нет»
Игрок «Спартака» Дмитриев: советую «Капитанскую дочку».
Игорь Дмитриев рекомендует прочитать «Капитанскую дочку».
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах разработать специальный перечень литературы для молодых игроков.
«Мало слышал об этом. Но из литературы посоветовал бы «Капитанскую дочку», сто процентов.
А так, мне кажется, это дело каждого – кто читает, кто фильмы смотрит. Понятно, все равно ты должен знать классику, которая у нас передается из года в год. Но чтобы перечень какой-то – мне кажется, нет.
Все равно в основном берут пример в плане чего-то футбольного. Я не думаю, что если ты увидишь, как кто-то читает книгу, то сам возьмешь и начнешь», – отметил 21-летний полузащитник «Спартака».
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25128 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости