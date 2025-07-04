Сметанин о том, что «Зенит» препятствует переходу Сергеева в «Динамо»: «Поэтому про «Зенит» и кричат «позор российского футбола»

Андрей Сметанин высказался о ситуации с Иваном Сергеевым.

Ранее появилась информация Ивана Карпова, что председатель правления «Зенита » Александр Медведев убеждает форварда «Крыльев Советов» перейти в «Спартак», а не в «Динамо».

«Прочитал в новостях, что из «Зенита » звонят Сергееву , чтобы уговорить его перейти не в «Динамо», а в «Спартак ».

Вот поэтому про «Зенит» и кричат – «позор российского футбола», – сказал бывший футболист «Динамо» Андрей Сметанин .

«Глупости не комментирую». Медведев о том, что убеждает Сергеева перейти в «Спартак», а не в «Динамо»

Сергеев написал «Крыльям» письмо о готовности перейти только в «Динамо» и попросил не регистрировать другие предложения («СЭ»)