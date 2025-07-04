Сметанин о том, что «Зенит» препятствует переходу Сергеева в «Динамо»: «Поэтому про «Зенит» и кричат «позор российского футбола»
Андрей Сметанин высказался о ситуации с Иваном Сергеевым.
Ранее появилась информация Ивана Карпова, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев убеждает форварда «Крыльев Советов» перейти в «Спартак», а не в «Динамо».
«Прочитал в новостях, что из «Зенита» звонят Сергееву, чтобы уговорить его перейти не в «Динамо», а в «Спартак».
Вот поэтому про «Зенит» и кричат – «позор российского футбола», – сказал бывший футболист «Динамо» Андрей Сметанин.
«Глупости не комментирую». Медведев о том, что убеждает Сергеева перейти в «Спартак», а не в «Динамо»
Сергеев написал «Крыльям» письмо о готовности перейти только в «Динамо» и попросил не регистрировать другие предложения («СЭ»)
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?24085 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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