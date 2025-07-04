Сергеев перешел в «Динамо» из «Крыльев», контракт – до 2028 года
Иван Сергеев перешел в «Динамо» из «Крыльев Советов».
О трансфере официально сообщил самарский клуб.
Кроме того, «Динамо» объявило о переходе форварда во время матча против «Партизана» в рамках BetBoom Братского кубка.
Контракт с 30‑летним футболистом рассчитан до 2028 года.
В прошлом сезоне Сергеев поучаствовал в 30 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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