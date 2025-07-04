Сергеев перешел в «Динамо» из «Крыльев», контракт – до 2028 года

Иван Сергеев перешел в «Динамо» из «Крыльев Советов».

О трансфере официально сообщил самарский клуб.

Кроме того, «Динамо» объявило о переходе форварда во время матча против «Партизана» в рамках BetBoom Братского кубка.

Контракт с 30‑летним футболистом рассчитан до 2028 года.

В прошлом сезоне Сергеев поучаствовал в 30 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.