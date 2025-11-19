Россия опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания – 1-я, Бразилия обогнала Португалию, Германия поднялась на 9-е место, Италия опустилась на 12-е
Сборная России опустилась на три позиции в рейтинге ФИФА.
Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге ФИФА после его обновления.
В ноябре команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Перу (1:1) и уступила сборной Чили (0:2) в BetBoom товарищеских матчах.
В топ-10 произошли следующие изменения: Бразилия поднялась на 5-е место, опередив Португалию и Нидерланды, Германия стала 9-ой вместо Италии, опустившейся на 12-е место, Хорватия вернулась в первую десятку.
Топ-10:
1. Испания
2. Аргентина
3. Франция
4. Англия
5. Бразилия
6. Португалия
7. Нидерланды
8. Бельгия
9. Германия
10. Хорватия
...
28. Украина
...
99. Беларусь
...
115. Казахстан.
