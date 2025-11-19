  • Спортс
  Россия опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания – 1-я, Бразилия обогнала Португалию, Германия поднялась на 9-е место, Италия опустилась на 12-е
Россия опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания – 1-я, Бразилия обогнала Португалию, Германия поднялась на 9-е место, Италия опустилась на 12-е

Сборная России опустилась на три позиции в рейтинге ФИФА.

Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге ФИФА после его обновления.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Перу (1:1) и уступила сборной Чили (0:2) в BetBoom товарищеских матчах. 

В топ-10 произошли следующие изменения: Бразилия поднялась на 5-е место, опередив Португалию и Нидерланды, Германия стала 9-ой вместо Италии, опустившейся на 12-е место, Хорватия вернулась в первую десятку.

Топ-10:

1. Испания

2. Аргентина

3. Франция

4. Англия

5. Бразилия

6. Португалия

7. Нидерланды

8. Бельгия

9. Германия

10. Хорватия 

...

28. Украина

...

99. Беларусь

...

115. Казахстан.  

