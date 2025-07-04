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Претензии Украины из-за матча с Россией в Федерации футбола Чили восприняли как политическую провокацию (Sport24)

В Чили отреагировали на претензии Украины из-за игры с Россией.

Ранее сообщалось, что украинское консульство в Сантьяго призвало сборную Чили отказаться от товарищеского матча с Россией, первоначально запланированного на ноябрь.

По данным Sport24, украинское консульство в Сантьяго отправило повторное письмо в Федерацию футбола Чили (ФФЧ) на фоне договоренностей о проведении игры со сборной России в Москве.

В письме, по информации одного из собеседников Sport24, подчеркивается, что украинская община в Чили крайне расстроена решением сборной. По их мнению, оно является неприемлемым и оскорбительным. В письме уточнили, что информацию о матче передадут в Украинскую ассоциацию футбола с целью пересмотра любых возможных форм сотрудничества между федерациями Украины и Чили.

«В ФФЧ эти претензии восприняли как политическую провокацию. В Федерации напомнили украинскому консульству, что у них нет подписанных соглашений с Украинской ассоциацией футбола и ни один официальный документ не запрещает им играть с какой-либо сборной, включая Россию.

Чилийская сторона подчеркнула, что футбол должен оставаться вне политики, и призвала отказаться от давления. В противном случае ФФЧ направит официальные обращения в Украинскую ассоциацию футбола и в ФИФА, что может серьезно осложнить отношения», – добавил другой собеседник Sport24.

«Также в Федерации футбола Чили заявили, что поездка в Россию не связана с политическими целями, а направлена исключительно на продвижение футбола как универсального языка и послания мира. В Сантьяго считают, что именно спорт должен объединять, а не разделять страны. Более того, в Чили рассчитывают развивать сотрудничество с РФС. Обсуждаются программы по детско-юношескому футболу, организация товарищеских матчей женских и молодежных сборных, а также сотрудничество в футзале и пляжном футболе. В числе возможных направлений – тренерские стажировки и обмен опытом», – подытожил один из источников.

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Опубликовано: Sports
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