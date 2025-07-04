Уимблдон. 3-й круг. Рублев сыграет с Маннарино, Хачанов – с Боржесом, Алькарас – со Штруффом, Фриц – с Давидовичем-Фокина
Андрей Рублев встретится с Адриано Маннарино в третьем круге «Уимблдона».
Карен Хачанов сыграет с Нуну Боржесом, действующий чемпион Карлос Алькарас – с Яном-Леннардом Штруффом.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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