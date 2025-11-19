Роналду претендует на приз игроку года на Ближнем Востоке от Globe Soccer Awards, Дуэ, Гюлер и Йылдыз – на награду лучшему молодому игроку, «Барса», «Ливерпуль», «Челси», «ПСЖ» – на звание лучшего клуба

Globe Soccer Awards объявил претендентов на премии в разных номинациях.

На звание лучшей мужской команды в 2025 году претендуют «Аль-Ахли», «Бавария», «Барселона», «Челси», «Кристал Пэлас », «Фламенго », «Интер», «Ливерпуль», «Наполи», «Ньюкасл », «Палмейрас», «ПСЖ», ПСВ , «Пирамидс », «Спортинг» и «Тоттенхэм».

На приз лучшему полузащитнику года номинированы Николо Барелла («Интер»), Джуд Беллингем, Федерико Вальверде (оба – «Реал»), Дезире Дуэ, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш (все – «ПСЖ»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба – «Арсенал»), Алексис Мак Аллистер, Флориан Виртц (оба – «Ливерпуль»), Майкл Олисе («Бавария»), Коул Палмер («Челси»), Фермин Лопес и Педри (оба – «Барселона»).

Номинанты на награду лучшему нападающему – Хулиан Альварес («Атлетико»), Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба – «ПСЖ»), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (оба – «Реал»), Харри Кейн («Бавария»), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Александер Исак, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Букайо Сака, Виктор Дьокереш (оба – «Арсенал»), Рафинья, Роберт Левандовски и Ламин Ямаль (все – «Барселона»).

На награду лучшему молодому игроку года претендуют Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ, Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери (все – «ПСЖ»), Арда Гюлер, Дин Хейсен (оба – «Реал»), Майлз Льюис-Скелли (оба – «Арсенал»), Нико Пас («Комо»), Родриго Мора («Порту»), Кенан Йылдыз («Ювентус») и Элисс Бен-Сегир («Байер»).

Претенденты на приз лучшему игроку на Ближнем Востоке – Карим Бензема, Нголо Канте (оба – «Аль-Иттихад»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»), Роберто Фирмино («Аль-Садд»), Рияд Марез, Айвен Тоуни (оба – «Аль-Ахли») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

На награду лучшей женской команде претендуют «Арсенал», «Барселона», «Лион», «Бавария», «Челси», «Ювентус» и «Орландо Прайд».

На приз лучшей футболистке номинированы Сэнди Балтимор, Люси Бронз, Ханна Хэмптон (все – «Челси»), Барбра Банда («Орландо Прайд»), Айтана Бонмати, Алексия Путельяс, Каролине Грэм Хансен, Патри Гихарро, Эва Пайор, Клаудия Пина (все – «Барселона»), Клара Бюль, Пернилле Хардер, Лена Обердорф (все – «Бавария»), Линда Кайседо, Кэролайн Уир (обе – «Реал»), Мариона Кальдентей, Фрида Маанум, Алессия Руссо, Лия Уильямссон (все – «Арсенал»), Темва Чавинга («Канзас-Сити Каррент»), Мелши Дюморней («Лион»), Эстер Гонсалес («Готэм»), Аманда Гутьеррес («Палмейрас»), Клои Келли («Манчестер Сити») и Клара Матео («Париж»).

