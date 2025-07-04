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Агента Бэйла и Грилиша обвиняют в 39 изнасилованиях одной женщины. 75-летний Барнетт 6 лет использовал ее как секс-рабыню, пытал и унижал

Агент Джонатан Барнетт предстанет перед судом по подозрению в 39 изнасилованиях.

В гражданском иске, поданном в окружной суд США в Лос-Анджелесе, неназванная женщина, упоминаемая в суде как «Джейн Доу», заявила, что 75-летний Барнетт «вывез» ее из Австралии в Великобританию в 2017 году, «пытал» и держал в качестве «секс-рабыни» на протяжении шести лет.

Она утверждает, что мужчина «неоднократно угрожал ее жизни и жизни ее несовершеннолетних детей» и изнасиловал ее не менее 39 раз.

Согласно судебным документам, Барнетт и «Джейн Доу» впервые встретилась в 1990-х в Лондоне, после чего общались онлайн, а затем встретились лично в 2017-м. Через несколько недель женщина и ее дети переехали в Великобританию, агентство Барнетта взяло на себя все расходы.

По прибытии Барнетт сказал истице, что она «принадлежит ему», и изнасиловал ее в гостиничном номере, утверждается в иске. Мужчина требовал, чтобы к нему обращались «мой господин». Далее в иске описываются действия, унижающие достоинство женщины, связанные с питьем мочи и употреблением фекалий. Женщину пытали, оставляя связанной на ночь без еды и воды.

Истица утверждает, что ее «перевозили, пытали и удерживали» в разных местах по всему миру, включая Лос-Анджелес, с 2017 по 2023 год. Женщина «подчинилась Барнетту, чтобы избежать жестокого избиения или даже убийства», говорится в заявлении.

Утверждается, что Барнетт называл женщину «рабыней» в электронных письмах, отправленных с его рабочего аккаунта.

Барнетт, известный как агент ряда известных футболистов, включая Гарета Бейла и Джека Грилиша, заявил, что обвинения «не имеют под собой никакой реальной основы и не соответствуют действительности». «Мы будем решительно защищаться. Я с нетерпением жду полного оправдания», – приводял слова Барнетта его адвокаты.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoГарет Бэйл
logoМанчестер Сити
logoДжек Грилиш
Джонатан Барнетт
происшествия
logoпремьер-лига Англия
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