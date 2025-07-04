«Барселона» и Нико Уильямс не смогли договориться об условиях контракта.

Сегодня «Атлетик» объявил о продлении соглашения с 22-летним вингером, на которого претендовали каталонцы, до 2035 года.

По данным The Athletic, «Барса» планировала включить подписание Уильямса в бюджет следующего сезона, но перед выплатой его отступных им требовалось полное согласие игрока. В Испании процедура с оплатой отступных предполагает, что деньги будут внесены игроком или его представителями на счет штаб-квартиры Ла Лиги в Мадриде.

Вингер и каталонцы вели переговоры на прошлой неделе, но им не удалось достичь соглашения. Сторона игрока хотела, чтобы у него было право покинуть клуб в случае проблем с регистрацией, и подчеркивала, что есть другие команды, такие как «Арсенал», «Бавария» и «Атлетик», готовые предложить подходящую сделку.

Спортивный директор «Барсы» Деку не согласился с этим запросом. Он пообещал представителям Уильямса, что вингер будет успешно зарегистрирован к концу летнего трансферного окна, но не хотел рисковать потерей игрока стоимостью 58 млн евро.

Тем не менее в среду вечером члены совета директоров «Барсы» все еще были уверены, что сделка состоится. Они считали, что желание Уильямса присоединиться к ним сгладит обсуждаемые проблемы.

Руководители и большинство игроков «Барселоны» узнали о решении Уильямса остаться в «Атлетике » из видео в социальных сетях. Некоторые из них не могли понять, что произошло, поскольку подписание Уильямса воспринималось как неизбежное, в том числе обсуждалось, какой номер он возьмет в клубе.