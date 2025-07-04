«Он остается». Иньяки Уильямс подшутил над «Барсой» фразой Пике о Неймаре после продления контракта Нико с «Атлетиком»

Иньяки Уильямс потроллил «Барсу» после продления контракта Нико с «Атлетиком».

22-летний вингер Нико Уильямс заключил новое соглашение с «Атлетиком» до 2035 года, несмотря на интерес «Барселоны».

Нападающий «Атлетика » и родной брат игрока Иньяки Уильямс репостнул в соцсетях клубный видеоролик, посвященный продлению Нико , сопроводив его фразой: «Он остается».

Это отсылка к посту Жерара Пике о Неймаре , который он выложил накануне ухода бразильца в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году.