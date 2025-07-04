«Барселона» предлагала Уильямсу «значительно» меньшую зарплату, чем «Атлетик». В Бильбао Нико будет получать свыше 10 млн евро в год – больше всех в истории клуба

Предложение «Барселоны» Нико Уильямсу по зарплате было ниже, чем у «Атлетика».

Сегодня баскский клуб объявил о продлении соглашения с 22-летним вингером, на которого претендовали каталонцы, до 2035 года.

Ранее сообщалось, что зарплата Уильямса по новому договору составит более 10 млн евро в год после уплаты налогов. The Athletic подтверждает данную сумму и добавляет, что Нико становится самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Также сообщается, что «Барселона » предлагала игроку значительно меньше, чем 10 млн.

Отмечается, что «Атлетик» находится в более благоприятных условиях в плане выплат. В Стране Басков, и, в частности, в провинции Бискайя, столицей которой является Бильбао, действуют особые правила налогообложения зарплат футболистов. По отношению к спортсменам применяется пониженная ставка, поскольку местное правительство считает, что их трудовой стаж получается меньше, чем у любого другого постоянного работника.

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