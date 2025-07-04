Евгения Медведева выложила фото с танцором Ильдаром Гайнутдиновым: «Сквозь танец в жизнь🤍»
Евгения Медведева выложила фото с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.
«Сквозь танец в жизнь🤍», – написала фигуристка.
Гайнутдинов – солист балета «Тодес», приглашенный солист Большого театра. В 2024 году участвовал с Медведевой в шоу «Звездные танцы» на ТНТ.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгении Медведевой
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