Евгения Медведева выложила фото с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

«Сквозь танец в жизнь🤍», – написала фигуристка.

Гайнутдинов – солист балета «Тодес», приглашенный солист Большого театра. В 2024 году участвовал с Медведевой в шоу «Звездные танцы» на ТНТ.