РФС планирует создать кубковый турнир для крымских команд и клубов Второй лиги Б с сезона-2026/27 (Sport Baza)

В России планируется новый турнир для команд из Крыма и Второй лиги.

Решение может быть объявлено сегодня на собрании клубов ФНЛ, сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По данным источника, с сезона-2026/27 РФС планирует создать отдельный кубковый турнир для команд из LEON Второй лиги Б, в котором также смогут принять участие любительские клубы и команды из Крыма.

Отмечается, что крымские клубы не будут участвовать в FONBET Кубке России.

Планируется, что отвечать за проект будет бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус. Сегодня он будет присутствовать на общем собрании ФНЛ.

Сейчас во Второй лиге Б играют два крымских клуба: «Севастополь» и «Рубин» Ялта.