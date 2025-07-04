РФС планирует создать кубковый турнир для крымских команд и клубов Второй лиги Б с сезона-2026/27 (Sport Baza)
В России планируется новый турнир для команд из Крыма и Второй лиги.
Решение может быть объявлено сегодня на собрании клубов ФНЛ, сообщает телеграм-канал Sport Baza.
По данным источника, с сезона-2026/27 РФС планирует создать отдельный кубковый турнир для команд из LEON Второй лиги Б, в котором также смогут принять участие любительские клубы и команды из Крыма.
Отмечается, что крымские клубы не будут участвовать в FONBET Кубке России.
Планируется, что отвечать за проект будет бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус. Сегодня он будет присутствовать на общем собрании ФНЛ.
Сейчас во Второй лиге Б играют два крымских клуба: «Севастополь» и «Рубин» Ялта.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Sport Baza
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