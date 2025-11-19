«Бавария» и «Барса» интересуются Гримальдо. «Байер» не хочет отдавать защитника мюнхенцам, переходу в Ла Лигу препятствовать не будут (Маттео Моретто)
Алекс Гримальдо может покинуть «Байер».
Журналист Маттео Моретто подтвердил, что 30-летнего защитника снова активно связывают с переходом в Испанию. Он отметил, что «Бавария» присматривается к ситуации игрока, но также уточнил, что сам футболист «предпочтет вернуться в Испанию», если придет время принимать решение.
«Барселона», оценивающая развитие Алехандро Бальде, «следит за ситуацией Гримальдо», хотя конкретных шагов пока не предпринято.
Моретто добавил, что «Байер» «не хотел бы, чтобы один из его лучших игроков перешел в «Баварию», поэтому потенциальный трансфер будет напрямую связан с Ла Лигой. Более того, он заверил, что отношения между клубом и игроком прекрасные: «Если Гримальдо когда-нибудь заявит о своем желании вернуться в Испанию, ни одна из сторон не будет препятствовать этому переходу».
Напомним, Гримальдо в прошлом выступал за «Барселону Б», испанец – воспитанник «блауграны».