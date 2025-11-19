«Бавария» и «Барса» интересуются Гримальдо. «Байер» не хочет отдавать защитника мюнхенцам, переходу в Ла Лигу препятствовать не будут (Маттео Моретто)

Алекс Гримальдо интересен «Барселоне» и «Баварии».

Алекс Гримальдо может покинуть «Байер».

Журналист Маттео Моретто подтвердил, что 30-летнего защитника снова активно связывают с переходом в Испанию. Он отметил, что «Бавария » присматривается к ситуации игрока, но также уточнил, что сам футболист «предпочтет вернуться в Испанию», если придет время принимать решение.

«Барселона», оценивающая развитие Алехандро Бальде, «следит за ситуацией Гримальдо», хотя конкретных шагов пока не предпринято.

Моретто добавил, что «Байер » «не хотел бы, чтобы один из его лучших игроков перешел в «Баварию», поэтому потенциальный трансфер будет напрямую связан с Ла Лигой . Более того, он заверил, что отношения между клубом и игроком прекрасные: «Если Гримальдо когда-нибудь заявит о своем желании вернуться в Испанию, ни одна из сторон не будет препятствовать этому переходу».

Напомним, Гримальдо в прошлом выступал за «Барселону Б», испанец – воспитанник «блауграны».