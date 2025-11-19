  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» и «Барса» интересуются Гримальдо. «Байер» не хочет отдавать защитника мюнхенцам, переходу в Ла Лигу препятствовать не будут (Маттео Моретто)
13

«Бавария» и «Барса» интересуются Гримальдо. «Байер» не хочет отдавать защитника мюнхенцам, переходу в Ла Лигу препятствовать не будут (Маттео Моретто)

Алекс Гримальдо интересен «Барселоне» и «Баварии».

Алекс Гримальдо может покинуть «Байер».

Журналист Маттео Моретто подтвердил, что 30-летнего защитника снова активно связывают с переходом в Испанию. Он отметил, что «Бавария» присматривается к ситуации игрока, но также уточнил, что сам футболист «предпочтет вернуться в Испанию», если придет время принимать решение.

«Барселона», оценивающая развитие Алехандро Бальде, «следит за ситуацией Гримальдо», хотя конкретных шагов пока не предпринято.

Моретто добавил, что «Байер» «не хотел бы, чтобы один из его лучших игроков перешел в «Баварию», поэтому потенциальный трансфер будет напрямую связан с Ла Лигой. Более того, он заверил, что отношения между клубом и игроком прекрасные: «Если Гримальдо когда-нибудь заявит о своем желании вернуться в Испанию, ни одна из сторон не будет препятствовать этому переходу».

Напомним, Гримальдо в прошлом выступал за «Барселону Б», испанец – воспитанник «блауграны».

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25127 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoбундеслига Германия
logoАлекс Гримальдо
logoБайер
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoБавария
logoБарселона
logoАлекс Бальде
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алекс Гримальдо бьет штрафные лучше всех в мире
вчера, 09:50Спецпроект
«Барса» рассматривает подписание Гримальдо на подмену Бальде. Отступные защитника «Байера» – 15-18 млн евро (Mundo Deportivo)
4 июня, 10:10
«Реал» рассматривает вариант подписания Гримальдо из «Байера». Левый защитник – воспитанник «Барсы» (COPE)
17 мая, 08:20
Гримальдо о возможном приглашении Алонсо в «Реал»: «Я воспитан в Ла Масии – там вырос как футболист и человек. Моя мечта – попасть в «Барселону»
20 марта, 11:53
Главные новости
Прокуратура Тулузы начала проверку жеста Деннума в адрес Эбоно из «Гавра» на предмет расизма: «Нужно бороться с преступлениями, подрывающими ценности нашей республики»
вчера, 21:38
Садьо Мане: «Роналду – пример для подражания для каждого футболиста. Я никогда не видел таких игроков»
вчера, 20:59
«Росарио Сентраль» Ди Марии признан чемпионом лиги Аргентины – титул учредили сегодня на заседании исполкома
вчера, 20:54Фото
Руни о Кейне: «Напоминает Криштиану в молодости. Иногда он бьет под безумным углом, и ты думаешь: «Зачем?» Можно попросить пас – ему все равно, он пробьет снова»
вчера, 20:31
Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» в качестве игрока нереалистично. Мы работаем над проектом для будущего, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед»
вчера, 20:19
Президент «Ливерпуля» Вернер: «Виртц поразительно талантлив. Возможно, он выиграет «Золотой мяч». Когда есть шанс взять такого игрока, надо его использовать»
вчера, 20:10
Сыграйте в игру детства и получите ретрофутболку любимой легенды!
вчера, 20:00Тесты и игры
«Локомотив» продаст или отдаст в аренду Сарвели, Салтыкова и Годяева («Чемпионат»)
вчера, 19:18
Мовсесьян об академии «Спартака»: «Хотим единую методику и играть в интеллектуальный футбол имени Черенкова. Чтобы переоделись – и все равно видно, кто из двух команд «Спартак»
вчера, 19:09
Губерниев о «Спартаке»: «Должны назначить российского тренера. Есть Шалимов, Юран, Карпин свободен. Но если Романов удержит шапку Мономаха и взойдет на трон, все может быть хорошо»
вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Локо» умеет здорово играть вторым номером против фаворитов и может зацепиться за победу в матче с «Краснодаром». Наумов об игре РПЛ
19 минут назад
Ташуев о лимите на тренеров: «Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тех, кто оставит след в нашем футболе»
34 минуты назад
Руни считает, что Кейн будет величайшим английским игроком: «Просто исходя из его голов и выступлений. И он побьет рекорд по матчам за сборную»
вчера, 22:06
«Сити» скоро начнет переговоры с Фоденом о продлении контракта. В случае с Родри «горожане» сперва хотят посмотреть на его восстановление от травмы (Daily Mail)
вчера, 21:56
Лапочкин о назначении Карасева на игру «Спартак» – ЦСКА: «Кто, если не он? Сергей обрел форму, которой у него не было два года, последние игры провел на очень высоком уровне. И опыт огромный»
вчера, 21:43
Мостовой о Головине: «Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает. Он пожертвовал хорошим футболом ради наград, но трофеев почти нет – и не будет, если останется в «Монако»
вчера, 21:14
Головин о 5:0 с Саудовской Аравией на ЧМ-2018: «На нас обвалился негатив, что мы плохо сыграли в контрольных матчах. И за одну игру мы развернули всю страну в противоположную сторону»
вчера, 19:59
Вингер «Брентфорда» Карвалью пропустит остаток сезона из-за травмы «крестов»
вчера, 19:46
«МЮ» почтил память экс-басиста The Stone Roses Гари Маунфилда, умершего в 63 года: «Клуб был частью его ДНК»
вчера, 19:33
Ули Хенесс: «Кейн на одном уровне с Гердом Мюллером и Левандовским, у него топовые показатели. И мне нравится, что поначалу Харри просто ждал мяча в штрафной, а теперь стал плеймейкером»
вчера, 18:15