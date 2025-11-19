  • Спортс
  • Представитель МИД о баннере фанатов Украины с Кремлем: «Оскорбление государства и его представителей недопустимо. В мире активизировались силы, которые действуют в обратном направлении»
28

Представитель МИД о баннере фанатов Украины с Кремлем: «Оскорбление государства и его представителей недопустимо. В мире активизировались силы, которые действуют в обратном направлении»

Представитель МИД Хорев о баннере фанатов сборной Украины: это деструктивно.

Специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев высказался о баннере с горящим Кремлем, который болельщики сборной Украины вывесили во время матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0). Игра проходила в Варшаве.

«Примеров деструктивного, я бы даже сказал, хулиганского поведения сейчас немало. Конечно, на это обязательно нужно обращать внимание и призывать к порядку. Оскорбление государства и его представителей недопустимо.

К сожалению, в мире сейчас активизировались силы, которые всячески действуют в обратном направлении. Наша задача – консолидация и объединение усилий во имя достижения наших справедливых целей. Если мы будем действовать слаженно, четко и грамотно, победа будет за нами», – отметил Хорев.

Фетисов о баннере фанатов Украины с Кремлем: «Беспредел, надо предъявлять финансовые претензии УЕФА. Главный принцип в спорте – соответствие установленным правилам»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РИА Новости»
logoСборная Украины по футболу
РИА Новости
logoСборная Исландии по футболу
logoСборная России по футболу
Политика
logoКвалификация ЧМ
