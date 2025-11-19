«Ротор» сыграет с «Челябинском». Волгоградцам нужна ваша поддержка на стадионе!

«Ротор» принимает «Челябинск» в 20-м туре PARI Первой лиги.

Матч пройдет в понедельник, 24 ноября, в 19:00 на стадионе «Волгоград-Арена».

«Ротор» после 19 туров расположился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата, обладая 29-ю очками. Челябинцы же находятся на одно место выше, имея такое же количество очков в своем активе. Приходите поддержать волгоградцев в матче против «Челябинска»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .