Парти предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования двух женщин и сексуальному насилию в отношении третьей. Экс-хавбек «Арсенала» предстанет перед судом 5 августа

Томас Парти предстанет перед судом по подозрению в пяти изнасилованиях.

Как сообщает Sky News, экс-полузащитнику «Арсенала » и «Атлетико » предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования.

32-летний футболист также обвиняется по одному эпизоду сексуального насилия. Два эпизода изнасилования касаются одной женщины, три – второй, а обвинение в сексуальном насилии связано с третьей женщиной.

Предполагается, что преступления были совершены в период с 2021 по 2022 год. Парти должен предстать перед судом Вестминстера во вторник, 5 августа.

Парти покинул «Арсенал» этим летом в связи с истечением контракта.