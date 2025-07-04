Парти предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования двух женщин и сексуальному насилию в отношении третьей. Экс-хавбек «Арсенала» предстанет перед судом 5 августа
Томас Парти предстанет перед судом по подозрению в пяти изнасилованиях.
Как сообщает Sky News, экс-полузащитнику «Арсенала» и «Атлетико» предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования.
32-летний футболист также обвиняется по одному эпизоду сексуального насилия. Два эпизода изнасилования касаются одной женщины, три – второй, а обвинение в сексуальном насилии связано с третьей женщиной.
Предполагается, что преступления были совершены в период с 2021 по 2022 год. Парти должен предстать перед судом Вестминстера во вторник, 5 августа.
Парти покинул «Арсенал» этим летом в связи с истечением контракта.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky News
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