Отец Хейсена выложил мем с сеткой клубного ЧМ, где «Реал» сыграет с «Боруссией», «Барса» – с диваном, «Сити» – с телевизором, «Атлетико» – с пультом от ТВ

Отец Дина Хейсена опубликовал мем с сеткой 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Дон Хейсен, отец защитника мадридского «Реала » Дина Хейсена, выложил мем, высмеивающий отсутствие на турнире «Барселоны», а также невыход «Атлетико» из группы и проигрыш «Манчестер Сити» в 1/8 финала.

На опубликованном изображении показано, что в 1/4 финала «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд , «Барселона » – с «Аль-Софой» (диваном), «Атлетико » – с ФК «Пульт» (пультом от телевизора), а «Манчестер Сити » – с «Аль-ТВ» (телевизором).

Изображение: marca.com