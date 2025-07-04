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Отец Хейсена выложил мем с сеткой клубного ЧМ, где «Реал» сыграет с «Боруссией», «Барса» – с диваном, «Сити» – с телевизором, «Атлетико» – с пультом от ТВ

Отец Дина Хейсена опубликовал мем с сеткой 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Дон Хейсен, отец защитника мадридского «Реала» Дина Хейсена, выложил мем, высмеивающий отсутствие на турнире «Барселоны», а также невыход «Атлетико» из группы и проигрыш «Манчестер Сити» в 1/8 финала. 

На опубликованном изображении показано, что в 1/4 финала «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Барселона» – с «Аль-Софой» (диваном), «Атлетико» – с ФК «Пульт» (пультом от телевизора), а «Манчестер Сити» – с «Аль-ТВ» (телевизором).

Изображение: marca.com

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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