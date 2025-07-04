«Ювентус» объявил о трансфере Дэвида и сообщил о расходах на сумму 12,5 млн евро

«Ювентус» объявил о трансфере Джонатана Дэвида.

25-летний форвард подписал 5-летний контракт, рассчитанный до июня 2030 года.

Дэвид переходит в туринский клуб на правах свободного агента после истечения срока действия его контракта с «Лиллем ».

При этом «Ювентус » сообщил, что в рамках процесса регистрации игрока понесет дополнительные расходы в размере 12,5 млн евро, которые будут выплачены за три финансовых года.

Форвард сборной Канады забил 16 голов в прошлом розыгрыше Лиги 1 и стал лучшим бомбардиром «Лилля».

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .