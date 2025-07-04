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  • Писарский знал, что друг взял у него деньги для ставок на матч «Сочи» – «Пари НН», сообщили в РФС. Игрок косвенно принял участие в процессе ставок – это запрещено
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Писарский знал, что друг взял у него деньги для ставок на матч «Сочи» – «Пари НН», сообщили в РФС. Игрок косвенно принял участие в процессе ставок – это запрещено

В комитете по этике РФС объяснили, за что был дисквалифицирован Владимир Писарский.

Нападающего «Крыльев Советов» отстранили от футбола по делу о ставках на 4 года, из которых три – условно. Предыдущий сезон игрок провел в «Сочи» на правах аренды.

«Комитет учел все обстоятельства случившегося, изучил и оценил представленные аппаратом РФС и футболистом доказательства, в том числе провел опрос футболиста и опрос свидетеля (друга Писарского, совершившего ставки в букмекерской конторе) на заседании комитета.

Комитетом установлено, что Владимир Писарский перевел другу в день матча «Сочи» – «Пари НН» на банковскую карту крупную сумму денежных средств в долг. При этом Писарский как при опросе в РФС письменно, так и устно на заседании комитета по этике указал, что был осведомлен, что его друг планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами «Сочи» – «Пари НН», и часть ставок была сделана на невыход «Сочи» в РПЛ по результатам стыковых матчей.

При этом сам Писарский являлся футболистом «Сочи» и участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года. В комитет представлены сведения (в том числе на заседании комитета подтвержденные свидетелем) о том, что соответствующие ставки были совершены. Писарскому также было известно, что друг постоянно делал ставки на футбольные события.

Статья 18 регламента РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и/или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями.

Исходя из материалов дела, комитет посчитал, что Владимир Писарский не проявил должной осмотрительности в своем поведении с иным лицом, и, будучи субъектом футбола, участником соответствующих матчей, принял косвенное участие в процессе ставок на футбольный матч в букмекерской конторе. Это запрещено российским законодательством, нормами ФИФА, УЕФА и РФС.

Комитет при итоговом определении наказания футболисту учел его признание в совершенной ошибке в своем поведении и сотрудничество с комитетом в ходе разбирательства.

Уверены, что данное решение комитета (впрочем, как и все иные решения, вынесенные сегодня комитетом) станет напоминанием важности надлежащего добросовестного поведения субъектов футбола и футболистов, в частности», – заявил председатель комитета Андрей Стукалов.

Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что теперь будет с «Сочи»?

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт РФС
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