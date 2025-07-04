«Зенит» – «Барсе» после продления Нико с «Атлетиком»: «Можем получить деньги обратно?» Петербуржцы дарили каталонцам медаль в TikTok стоимостью 10 евро на трансфер испанца
«Зенит» пошутил о ситуации «Барсы» с Нико Уильямсом.
22-летний вингер продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года.
Игрока ранее связывали с переходом в «Барселону». «Зенит» по такому случаю отправлял каталонскому клубу золотую медаль стоимостью 1000 виртуальных монет (больше 10 евро) с сообщением: «На Нико Уильямса от «Зенита».
«Можем ли мы получить свои деньги обратно?» – написала пресс-служба «Зенита» в X.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Зенита»
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