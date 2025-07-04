«Зенит» – «Барсе» после продления Нико с «Атлетиком»: «Можем получить деньги обратно?» Петербуржцы дарили каталонцам медаль в TikTok стоимостью 10 евро на трансфер испанца

«Зенит» пошутил о ситуации «Барсы» с Нико Уильямсом.

22-летний вингер продлил контракт с «Атлетиком » до 2035 года.

Игрока ранее связывали с переходом в «Барселону». «Зенит» по такому случаю отправлял каталонскому клубу золотую медаль стоимостью 1000 виртуальных монет (больше 10 евро) с сообщением: «На Нико Уильямса от «Зенита».

«Можем ли мы получить свои деньги обратно?» – написала пресс-служба «Зенита » в X.